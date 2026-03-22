VfB Stuttgart Frauen: Erlebnis statt Ergebnis – VfB-Frauen zwischen Freude und Frust

Die Frauen des VfB Stuttgart haben über 31.000 Fans in die MHP-Arena gelockt – aber wichtige Punkte im Aufstiegskampf verloren. Wie sehen das die Verantwortlichen?

Genau so hatten sie sich bei den Frauen des VfB Stuttgart dieses Spiel ja vorgestellt. Ein Tor erzielen, es vor der Cannstatter Kurve bejubeln, sich von über 30.000 Zuschauern feiern lassen. Am Ende eine Ehrerunde drehen und mit den Fans abklatschen. Wie gesagt: Schöne Vorstellungen – dich auch alle eingetroffen sind. „Es war“, sagt denn auch Dafina Redzepi, „ein Wow-Moment.“ Als sie ihren Treffer vor dem Fanblock bejubelte. Sie ergänzte: „Es war so laut, ich habe mein eigenes Wort nicht mehr verstanden.“

Alles schön und gut. Nur: Erfolgreich verlief das erste Spiel einer VfB-Frauenmannschaft in der MHP-Arena dennoch nicht.

Anstatt mit den exakt 31.736 Zuschauerinnen und Zuschauern eine kleine Siegesfeier zu zelebrieren, mischte sich in den Zuspruch der Fans auch Trost. Denn geworden ist es nichts mit einer siegreichen Premiere. Stattdessen stand eine verdiente 2:4-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 – die die Lage im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga ein bisschen verschlechtert hat.

„Wir haben es noch in der eigenen Hand“, betonte zwar der Trainer Heiko Gerber. Und Sascha Glass, der beim VfB den Frauenfußball verantwortet, rechnete vor: „Wir haben noch Vorsprung.“ Doch die beiden wussten auch, dass die Konkurrenz nur allzu gerne auf einen Patzer der Stuttgarterinnen gewartet hat. Die Mainzerinnen, die selbst für diesen gesorgt hatten, sind nun wieder auf fünf Punkte dran am VfB, der im Laufe des Sonntags auch noch die Tabellenführung an den SC Sand verlieren könnte.

„Wir hätten es uns einfacher machen können“, sagte Heiko Gerber. Sascha Glass betonte: „Ein Sieg wäre sportlich noch einmal ein großer Schritt gewesen.“ Doch den haben die VfB-Frauen nur beim Drumherum geschafft am Samstagnachmittag.

Dafina Redzepi (li.) hat das erste Tor der VfB-Frauen in der MHP-Arena erzielt. Foto: Baumann/Hansi Britsch

„Vor dreieinhalb Jahren“, erinnerte Glass, „haben wir in der Oberliga auf dem Kunstrasen angefangen.“ Es folgten zwei Jahre in eben dieser Klasse, dann zwei Aufstiege, die Herbstmeisterschaft in Liga zwei – und die Entscheidung der Clubführung, den Ehrgeiz des Projekts öffentlichkeitswirksam zu untermauern. Mit einem Heimspiel in der MHP-Arena. Der Zuspruch dort hat dann tatsächlich die Erwartungen übertroffen. „Dass wir heute die Möglichkeit hatten, vor über 30.000 Zuschauern zu spielen, ist sensationell“, sagte Sascha Glass zum locker geknackten Zweitligarekord (bisher 20.132). So sah das auch Fabian Wohlgemuth.

In dessen Verantwortungsbereich als Sportvorstand des VfB fällt auch das Zweitligateam der Frauen. Logisch, dass er sich das historische Heimspiel in der Arena – wie übrigens auch Chefcoach Sebastian Hoeneß, Oberbürgermeister Frank Nopper und der wohl künftige Ministerpräsident Cem Özdemir – live anschaute.

„Das war heute schon eine fantastische Kulisse“, sagte er danach, „wir wollten Werbung für den Frauenfußball machen und haben sicher viele Sympathisanten dazu gewinnen können.“ Trotz teils langer Schlangen an Kiosken und dem fehlenden organisierten Fan-Support. Was Wohlgemuth aber auch anmerkte: „Vor über 30.000 Zuschauern zu spielen, ist ganz sicher ein Ausnahmezustand für das gesamte Team, und natürlich müssen sich unsere Spielerinnen auch daran erst einmal gewöhnen.“

Innerhalb der 90 Minuten am Samstag ist das nie so richtig gelungen. Die VfB-Frauen hatten zwar die erste gute Chance gehabt, danach aber weit weg von ihrer Bestleistung agiert. Die Gäste nutzen das recht kaltschnäuzig – und ließen sich auch durch den Ausgleich zum 1:1 durch Dafina Redzepi nur zwei Minuten lang aus dem Konzept bringen. Dann fiel in der 59. Minute schon die erneute Führung, beim 4:1 für die Gäste war die Partie entschieden, Leonie Schetter betrieb kurz vor Schluss nur noch Ergebniskosmetik.

Die große Kulisse, die ungewohnte Umgebung – all das wird seinen Teil zum schwachen Auftritt beigetragen haben. „Wenn wir es aber nur darauf schieben“, sagte Sascha Glass, „würden wir es uns zu einfach machen.“ Von „Lethargie“ und „leichten Fehlern“ sprach denn auch der Coach Heiko Gerber, der zudem bemängelte: „Wir bekommen einfach zu viele Tore.“

Zuletzt waren es zwei beim FC Ingolstadt, davor drei gegen Eintracht Frankfurt II, nun vier gegen die Mainzerinnen. „Die Niederlage heute wird die Mannschaft von Heiko Gerber aber nicht umwerfen“, sagte zwar Sportchef Wohlgemuth, „wir werden weiterhin alles dafür tun, die laufende Saison mit dem Aufstieg unserer Frauen in die Fußball Bundesliga zu krönen.“ So ganz einfach wird das aber nicht gelingen, weshalb Sascha Glass vor den letzten sechs Saisonspielen auch forderte: „Im Endspurt müssen wir in allen Bereichen noch einmal zulegen.“

Damit die VfB-Frauen schon bald wieder „Wow-Momente“ bei Highlight-Spielen in der MHP-Arena erleben können. Dann aber als Erstligist.