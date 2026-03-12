VfB Stuttgart FC Porto: Schulterschluss nach Abpfiff – Kampfansage von Fans und Mannschaft

Nach Abpfiff der Partie des VfB Stuttgart gegen den FC Porto kam es zu einem bemerkenswerten Zusammenschluss zwischen Fans und Mannschaft. Das war passiert.

Der VfB Stuttgart verliert zu Hause gegen den FC Porto mit 1:2. Doch ein Grund, die Flinte jetzt schon ins Korn zu werfen, ist das noch lange nicht. Das spürten auch die Fans. Schon in der ersten Hälfte des Spiels kam es zu einer bemerkenswerten Szene, als ein von der Balustrade gesprungener Anhänger Maximilian Mittelstädt, der sich gerade vor der Cannstatter Kurve warm lief, am Kragen packte und mit einer Ansage zurück Richtung Bank schickte. Ganz nach dem Motto: „Aufwachen jetzt!“ Nach dem 0:2-Doppelschlag durch zwei eigene Fehler innerhalb von acht Minuten war das auch dringend nötig.

Nach Abpfiff gab es dann einen regelrechten Schulterschluss zwischen Anhängern und Athleten. Wieder war es der Anhänger aus der Cannstatter Kurve, der das Wort ergriff. In einer kurzen, aber hochemotionalen Ansprache an die Mannschaft stimmte er alle auf die Aufgabe in der kommenden Woche in der portugiesischen Hafenstadt ein. „Die Fans haben uns zu verstehen gegeben, dass wir hier auf Augenhöhe waren und dass da noch alles drin ist. Wir werden nächste Woche alles geben", gab Mittelstädt etwas Einblick in die Szene und sprach auch von einer „guten, kämpferischen Atmosphäre" in der Kabine nach dem Spiel.

„Ich habe das schon so oft gesagt, aber gerade heute muss man es noch einmal hervorheben: Die Fans haben ein gutes Gespür und das auch heute wieder gezeigt. Es ist noch lange nicht vorbei“, gab auch ein äußerst kämpferisch wirkender Sebastian Hoeneß zum Besten. Gemeinsam wolle man nun am kommenden Donnerstag in Porto versuchen, die nächste Runde in der Europa League zu erreichen.

Auch Angelo Stiller gab sich zuversichtlich: „Klar ist auf jeden Fall: Wir liegen ein Tor hinten. Das wollen wir von Anfang an zeigen. Ich glaube, heute haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir haben nicht gewonnen. Aber wie gesagt, es ist Halbzeit. Wir müssen am Donnerstag nächste Woche alles geben und dann hoffentlich weiterkommen.“