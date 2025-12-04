VfB Stuttgart: FC Bayern oder Holstein Kiel – das sind die möglichen Pokalgegner

Am Sonntag wird das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Dabei ist auch Losglück gefragt – denn die Qualität der Gegner ist unterschiedlich.
Die Losfee heißt Friedhelm Funkel und ist als langjähriger Spieler und Trainer ein Urgestein des deutschen Profifußballs. Am Sonntag um 19.15 Uhr wird Funkel im Deutschen Fußballmusuem in Dortmund im Rahmen der ARD-Sportschau die Viertelfinalpartien des DFB-Pokals bestücken, das sich mit seinen Spielen über zwei Wochen erstrecken wird. So finden die vier Partien am 3., 4., 10. und 11. Februar 2026 statt.