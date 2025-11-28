Die Vorfälle rund um die VfB-Partie bei Go Ahead Eagles Deventer ziehen nicht nur Reaktionen vom VfB und den Stuttgarter Ultragruppen nach sich. Auch die Politik reagiert.
Starke Restriktionen im Vorfeld und sich urplötzlich und anlasslos bahnbrechende Polizeigewalt überschatteten die Partie des VfB Stuttgart bei Go Ahead Eagles Deventer. Der sportliche Erfolg der Schwaben, die das Spiel deutlich mit 4:0 gewannen, rückt komplett in den Hintergrund. Nachdem der VfB bereits am Spieltag ein klares Statement abgab und durch seinen CEO Alexander Wehrle deutliche Worte in Richtung des gastgebenden Vereins, der Stadt Deventer und an die örtlichen Behörden richtete, kommt es nun zu Reaktionen aus der organisierten Szene und der Politik.