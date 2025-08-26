VfB Stuttgart: „Hoffentlich passiert da was“ – Fans fürchten Lücke nach Millot-Abgang

Der VfB Stuttgart hat Enzo Millot für 30 Millionen Euro in die Wüste geschickt. Ein Ersatz ist bisher nicht in Sicht. Doch braucht es überhaupt einen Nachfolger?
Die Fans des VfB Stuttgart sind besorgt. Nach der Auftaktpleite gegen den 1. FC Union Berlin suchen die Anhänger des Clubs nach der Ursache für die Niederlage. Eine mögliche Schwachstelle sehen die Fans im Mittelfeld. Nach dem Wechsel von Enzo Millot in die Wüste befürchten die Anhänger, dass eine Lücke auf der Zehnerposition des VfB Stuttgart klaffen könnte.