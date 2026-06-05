VfB Stuttgart: Fabian Wohlgemuth – so geht es mit dem VfB-Sportchef weiter

Er gehört zu den Architekten des Erfolgs - und seit einigen Wochen verhandelt der Sportvorstand über eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrages. Das ist der Stand.
Er hat reichlich zu tun, um die Kaderplanung des VfB Stuttgart voranzutreiben. Auch nach der Vertragsverlängerung von Deniz Undav, die Fabian Wohlgemuth gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle beim Fußball-Bundesligisten umgesetzt hat. Und fast nebenher ging es für den Sportvorstand auch um die eigene Zukunft. Schon seit einigen Wochen verhandelt Wohlgemuth mit dem Aufsichtsrat über eine vorzeitige Ausdehnung seines Engagements. Nach Informationen unserer Redaktion steht einer weiteren Zusammenarbeit nun nichts mehr im Wege.