Dass der Kader des VfB Zukunftspotenzial besitzt, zeigt sich besonders bei Finn Jeltsch: Der löst jetzt den Bayern-Profi Lennart Karl in einer interessanten Marktwert-Kategorie ab.
Noch hat der Bayern-Profi Lennart Karl kein A-Länderspiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert. Doch seit seiner Berufung in den Länderspiel-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Partien an diesem Freitag in Basel gegen die Schweiz (20.15 Uhr/RTL) sowie am Montag der kommenden Woche in Stuttgart gegen Ghana (20.45 Uhr/ARD) ist das 18-jährige Münchner Talent von einer ganz speziellen Liste verschwunden.