VfB Stuttgart: Europa oder Champions League – was die Wettbewerbe unterscheidet

Der VfB Stuttgart spielt in der nächsten Saison sicher in der Europa League, auch die Königsklasse ist noch möglich. Wie unterscheiden sich die beiden Wettbewerbe eigentlich? Ein Überblick.
Conference, Europa und Champions League. Das sind die drei internationalen Wettbewerbe im europäischen Fußball. Der VfB Stuttgart spielt in der nächsten Saison mindestens in der Europa League, welcher Verein noch in die Königsklasse einzieht, entscheidet sich an diesem Samstag (ab 15.30 Uhr) am letzten Bundesligaspieltag.