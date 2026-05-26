VfB Stuttgart: Entscheidung bei Dennis Seimen gefallen

Nach intensiven Diskussionen in den vergangenen Tagen und Wochen herrscht nun Klarheit, in welcher Konstellation der VfB auf der Torhüter-Position in die neue Saison geht.

Einen guten Torhüter zeichnet es aus, nach beschäftigungslosen Phasen von einem Moment auf den anderen zur Stelle zu sein. Dennis Seimen war das im Relegations-Rückspiel seines SC Paderborn gegen den VfL Wolfsburg, als er in der Verlängerung nach einem Kopfball von Kento Shiogai die Arme blitzschnell nach oben riss, den Ball parierte, sein Team mit 2:1 in Führung hielt. Wenig später war der 20-Jährige unter einer Jubeltraube verschwunden – und der SCP in die Bundesliga aufgestiegen.

Daran hat Seimen wesentlichen Anteil. In der nächsten Saison aber wird er den Weg nicht mehr mitgehen und seine Paraden nicht mehr in Paderborn zeigen, sondern beim VfB Stuttgart. Nach Informationen unserer Redaktion plant der VfB für die kommende Spielzeit mit Seimen als Nummer eins zwischen den Pfosten – der Position wird frei durch die auslaufende Leihe von Stammtorhüter Alexander Nübel.https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.vfb-stuttgart-transfermarkt-zwei-fluegelflitzer-neu-auf-der-liste.e0ce0925-f187-44e9-8fe6-4d9c992d4fe2.html

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Vorausgegangen waren der Entscheidung in den vergangenen Tagen intensive interne Diskussionen. Auf der einen Seite ist das außergewöhnliche Talent Seimens unbestritten, die Wahrnehmung hat sich in dieser Saison auch nicht geändert – sondern eher nochmals verstärkt: Der gebürtige Heilbronner absolvierte alle Spiele für die Paderborner, sicherte mit Reflexen und Präsenz in der Strafraumbeherrschung teils Punkte im Alleingang, erhielt sogar Lob vom Gegner. Wie nach dem 0:0 beim VfL Bochum von Gerrit Holtmann: „Den Namen werde ich mir merken, der hat ja alles gehalten.“

Dennis Seimen wurden im NLZ des VfB ausgebildet

Auf der anderen Seite ist durch den Einzug des VfB in die Champions League nochmals eine neue Konstellation eingetreten – und mit ihr Diskussionsbedarf. Will man mit einem Torhüter ohne Bundesliga-Erfahrung in eine Saison in der Königsklasse mit Spielen im Drei-Tages-Rhythmus gehen? Braucht es einen erfahrenen Keeper? Dass in einem Reifeprozess auch mal Fehler unterlaufen, gehört schließlich zur Entwicklung und war und ist ja immer wieder zu beobachten. Etwa beim Freiburger Noah Atubolu, der in seiner ersten Saison als Nummer eins in Freiburg 2023/24 längst nicht fehlerfrei agierte, nun aber als einer der gefragtesten deutschen Torhüter gilt.

Bisheriger Stammkeeper: Die Zeit von Alexander Nübel beim VfB endet. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Letztlich überwog beim VfB die Überzeugung an Seimens Fähigkeiten und sein außergewöhnliches Talent – wodurch auch die externe Lösung auf der Torhüter-Position ausscheidet. Diese hätte Seimen womöglich dauerhaft den Weg ins Stuttgarter Tor verbaut, da ein neu verpflichteter Torhüter ja mutmaßlich mit einem Mehrjahres-Vertrag nach Stuttgart gekommen wäre. Nun steht mit Dennis Seimen ein im eigenen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildeter Spieler davor, sich dauerhaft in der Profi-Mannschaft festzuspielen – eines der letzten noch nicht erfüllten Ziele der bislang so erfolgreichen Ära unter Trainer Sebastian Hoeneß.