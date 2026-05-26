VfB Stuttgart: Entscheidung bei Dennis Seimen gefallen

Nach intensiven Diskussionen in den vergangenen Tagen und Wochen herrscht nun Klarheit, in welcher Konstellation der VfB auf der Torhüter-Position in die neue Saison geht.
Einen guten Torhüter zeichnet es aus, nach beschäftigungslosen Phasen von einem Moment auf den anderen zur Stelle zu sein. Dennis Seimen war das im Relegations-Rückspiel seines SC Paderborn gegen den VfL Wolfsburg, als er in der Verlängerung nach einem Kopfball von Kento Shiogai die Arme blitzschnell nach oben riss, den Ball parierte, sein Team mit 2:1 in Führung hielt. Wenig später war der 20-Jährige unter einer Jubeltraube verschwunden – und der SCP in die Bundesliga aufgestiegen.