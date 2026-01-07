VfB Stuttgart: Engpass im Abwehrzentrum – die Chance für Leonidas Stergiou

Beim VfB sind vor der Partie in Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr) vier Innenverteidiger verletzt oder angeschlagen. Das eröffnet Leonidas Stergiou neue Chancen.
Lange hat man fußballerisch nicht viel von ihm gesehen. Ohne einen Bundesligaeinsatz sowie mit lediglich einer einzigen Spielminute im Pokal-Achelfinale aus der Partie beim VfL Bochum ist die Saison für Leonidas Stegiou bislang eine zum Vergessen. Das lag zum einen an seinem Spätstart, erzwungen durch eine Verletzung am Syndesmoseband zu Beginn dieser Runde. Doch auch später, als er wieder fit war, spielte der Ostschweizer Fußballer des Jahres 2019 in den Planungen des VfB-Cheftrainers Sebastian Hoeneß überhaupt keine Rolle.