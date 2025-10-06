VfB Stuttgart: El Khannouss startet durch – wird im Winter aber wohl länger fehlen

Der 21-Jährige avanciert immer mehr zum Schlüsselspieler und wird vom VfB wohl fest verpflichtet. Ende des Jahres muss ihn der Club voraussichtlich ersetzen – wie lange, ist offen.
Gelingen bestimmte Aktionen immer wieder, haben sie oft zwei Merkmale: Der Gegner weiß genau, was kommt – und kann es doch nicht verhindern. Arjen Robben perfektionierte das Ganze einst beim FC Bayern München, als er ein ums andere Mal von außen ins Zentrum zog und in die lange Ecke traf. In der laufenden Saison nun ist ein Akteur des VfB Stuttgart auf dem besten Weg, eben diesen Ablauf als sein persönliches Markenzeichen zu etablieren. Dreimal war Bilal El Khannouss auf besagte Weise schon erfolgreich, dreimal konnten ihn mehrere Gegenspieler nicht stoppen. Auch am Sonntag nicht beim goldenen Treffer zum 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim.