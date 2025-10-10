VfB Stuttgart: „Eine schwere Phase“ – Sebastian Hoeneß äußert sich zu Chris Führich

Für den Tempodribbler läuft es seit Wochen nicht rund. Sein Trainer findet klare Worte – und lobt Führich zugleich, der in seiner Karriere schon ähnliche Situationen erlebt hat.
Ist das Selbstvertrauen nicht das allergrößte, sind auch die kleinen Erfolgserlebnisse von Bedeutung. Chris Führich hatte sie zuletzt, gleich mehrfach. Im Testspiel gegen die SV Elversberg machte der Flügelstürmer des VfB Stuttgart auf der linken Seite viel Betrieb, eroberte in der eigenen Hälfte Bälle, traf vorne zudem sehenswert zum 2:0-Endstand. Ein runder Tag also – und ein ungewohntes Gefühl. Denn der Pflichtspiel-Alltag des 27-Jährigen sieht momentan anders aus.