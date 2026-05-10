VfB Stuttgart: Ein entscheidender Fortschritt – wie sich der VfB in die Pole Position bringt

Die Stuttgarter sind noch einen Sieg von der Champions League entfernt. Vor allem eine Weiterentwicklung im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel könnte zum Trumpf werden.
Spiele gegen Bayer Leverkusen waren für den VfB Stuttgart zuletzt ja immer eine intensive Sache. Hart umkämpft, offensiv geführt – und über Jahre meist mit dem schlechteren Ende. In dieser Saison aber hat sich das Ganze gedreht, spätestens durch den 3:1-Heimsieg am Wochenende. Bei diesem bestimmte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß das Geschehen mit zunehmender Spieldauer derart klar, dass der Stuttgarter Sportchef im Anschluss bei seiner Einordnung ins oberste Regal griff. „Es war eines unserer besten Saisonspiele“, betonte Fabian Wohlgemuth – um nachzuschieben: In diese Kategorie zähle für ihn auch das 4:1 im Hinspiel in Leverkusen.