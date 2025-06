Mit bislang acht Torbeteiligungen in drei Spielen ist Nick Woltemade bei der U-21-EM der Star des Turniers. Am Mittwoch (21 Uhr) trifft er mit der deutschen Mannschaft auf den Mitfavoriten Frankreich. Durch Woltemades Präsenz kann der Wettbewerb erneut ein Halbfinale mit VfB-Beteiligung verzeichnen.

Ob Sami Khedira, der seine Karriere in Stuttgart startete, oder Carlos Mané, der als Leihspieler bleibende Eindrücke hinterließ – viele bekannte Gesichter aus Cannstatt haben sich in der Vergangenheit bei der U21-EM bewiesen. In dieser Galerie zeigen wir Ihnen, welche Talente mit VfB-Vergangenheit es mindestens bis ins Halbfinale geschafft haben. Viel Spaß beim Durchklicken!