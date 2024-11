VfB Stuttgart: Die Tür steht offen für Boakye und Malanga

1 Benjamin Boakye (links) und Jarzinho Malanga sind vorerst zu den Profis aufgerückt. Foto: imago/Avanti/Foto2Press

Die beiden Youngster sind derzeit fest bei den Profis dabei – aus zwei unterschiedlichen Gründen. Und die Aussichten auf weitere Einsätze stehen in naher Zukunft nicht schlecht. Vor allem auf dem Flügel.











Fast ging es ja ein bisschen unter, aber bei der bitteren 1:5-Pleite bei Roter Stern Belgrad gab es aufseiten des VfB Stuttgart auch ein erfreuliches Debüt zu vermelden: Flügelstürmer Benjamin Boakye (19) wurde in der Schlussphase eingewechselt, womit ein weiterer Youngster aus dem eigenen Nachwuchs nun auch in puncto Pflichtspiele bei der Lizenzspieler-Mannschaft angekommen ist. Vor drei Wochen war bereits Jarzinho Malanga (18) in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (0:2) erstmals für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß aufgelaufen.