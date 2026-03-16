Der Flügelstürmer des VfB blickt voraus auf die Atmosphäre in Portugal – und spricht über die deutsche Nationalelf sowie die Zielsetzung im Bundesliga-Saisonfinale.
Vielleicht kam der Überraschungseffekt ja dadurch zustande, dass sich Chris Führich in einem für ihn eher untypischen Raum aufhielt. Der Flügelstürmer des VfB Stuttgart hatte die Außenbahn verlassen, war weit ins Zentrum eingerückt, lauerte und spekulierte – letztlich erfolgreich: Der Leipziger Torhüter Maarten Vandevoort servierte dem Stuttgarter im Aufbau den Ball direkt vor die Füße, dann ging alles ganz schnell: ein kurzer Blick in die Tiefe, ein Steilpass auf Deniz Undav, der wie zuletzt so oft die Nerven behielt und den entscheidenden Treffer zum 1:0-Heimsieg markierte (56.). „Ich habe ein bisschen spekuliert“, berichtete Führich im Anschluss über den entscheidenden Ballgewinn im Topspiel. „Ich glaube, er sieht mich nicht, weil ich im Rücken des Leipzigers bin. Er spielt den nicht gut raus, dann ging es ganz schnell.“