VfB Stuttgart: Die Mentalitätsmonster sind auf dem Transfermarkt gefragt

Der Bundesligavierte benötigt bei Eintracht Frankfurt Stabilität, um die Champions League zu erreichen. Drei Stuttgarter tun sich dabei besonders hervor – was sich auswirkt.
Er ist der Fels in der Abwehrbrandung. Julian Jeffrey Gaston Chabot, 1,95 Meter groß, 95 Kilogramm schwer und für die Gegner unendlich kantig in seiner Spielweise. Hart und unnachgiebig. An ihm gibt es kaum ein Vorbeikommen. Vielmehr zerschellen die Angreifer regelmäßig an Jeff Chabots durchtrainiertem Körper, was die Zweikampfwerte verdeutlichen. Der 28-Jährige gewinnt knapp 66 Prozent seiner direkten Duelle. Damit gehört er zu den Topten-Profis in der Bundesliga. Und lieferte den Hauptgrund, warum Patrik Schick von Bayer Leverkusen zuletzt die Flucht vor dem Innenverteidiger des VfB Stuttgart ergriff. Der Mittelstürmer versuchte rechts oder links von Chabot ins Spiel zu kommen. Nur: da wurde es für den Tschechen nicht besser, weil er Ramon Hendriks oder Maximilian Mittelstädt begegnete, zwei weiteren Mentalitätsspielern, die sich über Abwehraktionen definieren.