VfB Stuttgart: Die Krönung einer beeindruckenden Entwicklung

Der VfB etabliert sich durch den Einzug in die Champions League als Spitzenteam – muss aber jetzt weiter kluge Entscheidungen treffen, kommentiert David Scheu.
Noch oben zu kommen, ist das eine – sich an der Spitze zu halten, aber oft die eigentliche Herausforderung. Der VfB Stuttgart ist auf dem besten Weg, sie zu meistern. Zum zweiten Mal binnen drei Jahren wird der Bundesligist aus Bad Cannstatt in der Champions League antreten, sich mit den stärksten Teams Europas messen, auf der größten Bühne präsent sein. Zwar wartet noch ein Highlight mit dem Pokalfinale gegen den FC Bayern, das Erreichen von Platz vier nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt krönt die Saison aber schon jetzt.