VfB Stuttgart: Der VfB rotiert sich in Hamburg selbst ins Abseits

Die Rochaden in seiner Startelf erweisen sich für Sebastian Hoeneß in Hamburg als Schuss in den Ofen. Der Trainer akzeptiert die Kritik – geht aber weiter unbeirrt seinen Weg.
Womöglich hat auch die Lust auf neue Heldentaten im Pokal ein wenig Regie geführt, als der VfB-Chefcoach Sebastian Hoeneß und sein Trainerteam die Aufstellung für die letztlich mit 1:2 verlorene Bundesligapartie beim Hamburger SV ertüftelt haben. Im letzten von vier Auswärtsspielen in Serie geht es ja bereits an diesem Mittwoch (18 Uhr) im Achtelfinale des Cupwettbewerbs zum VfL Bochum.