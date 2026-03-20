VfB Stuttgart: Der VfB plant ein schnelles Wiedersehen in Europa

Effizient, abgezockt und abwehrstark – der VfB kann sich vom FC Porto einiges abgucken. Auch für die nächste Saison im Europapokal, die der Verein bereits fest im Blick hat.
Für die Momente im Leben, in denen die Glückshormone mal Pause machen, kennt man in Portugal den Fado. Das ist ein traditioneller, melancholischer Musikstil, in dem die Sehnsucht nach besseren Zeiten zum Ausdruck kommt. Doch als der VfB letztlich durch das 0:2 (0:1) im mit 40.6000 Besuchern nicht ausverkauften Estádio do Dragão gegen den FC Porto im Achtelfinale der Europa League ausgeschieden war, da stand seinen Protagonisten der Sinn nicht nach Fado. Denn es schwang wenig Wehmut, dafür viel Zuversicht mit bei den Stuttgartern.