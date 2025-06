VfB Stuttgart: Der VfB klagt gegen seinen bisherigen Trikotsponsor Winamax

Der Streit zwischen dem Bundesligisten und Winamax geht weiter. Die Stuttgarter fordern ihre Ansprüche in offenbar siebenstelliger Höhe gerichtlich ein.

Die Auseinandersetzung zwischen dem VfB Stuttgart und seinem ehemaligen Trikotsponsor Winamax hat eine neue Ebene erreicht. Denn der Fußball-Bundesligist hat Klage gegen den Wettanbieter eingereicht. Dieses Vorgehen veröffentlichte der VfB auf seiner Internetseite. „Nachdem das französische Unternehmen Winamax SA im Frühjahr 2025 alle Zahlungen aus dem Werbe- und Sponsorenvertrag als offizieller Hauptsponsor der VfB Stuttgart 1893 AG eingestellt und auf zahlreiche Mahnungen keine Zahlungen geleistet hat, hat die VfB Stuttgart 1893 AG die vertraglich festgelegten Honorare aus dem Vertrag jetzt eingeklagt und dementsprechend eine Klage bei der Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart eingereicht“, teilte der Club mit.

Offenbar haben außergerichtliche Anstrengungen zu keiner Lösung geführt. Der Ärger zwischen den ehemaligen Partnern war unmittelbar vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin publik geworden. Die Folge: Der VfB trat gegen Arminia Bielefeld (4:2) kurzfristig in Trikots an, auf denen nicht der Schriftzug des Hauptsponsors stand. Stattdessen zierte die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) vorzeitig die Stuttgarter Brust. Diesen Wechsel hätte es ohnehin gegeben – aber erst zum 1. Juli, nachdem der Vertrag mit Winamax ausläuft.

Der Wettanbieter erklärte noch vor dem Anpfiff im Berliner Olympiastadion seinerseits in scharfer Form, dass der VfB gegen die vertraglich vereinbarte Zusammenarbeit verstoßen habe. „Der VfB lässt ein weiteres Mal die Grundsätze einer starken Partnerschaft vermissen, die von Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit und Fairness geprägt sein sollte“, hieß es in der damaligen Stellungnahme. In dem Streit geht es offenbar um einen Millionenbetrag – und jetzt beschäftigt sich das Landgericht Stuttgart mit der Angelegenheit.