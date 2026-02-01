VfB Stuttgart: Der VfB hat sich für einen neuen Marketingvorstand entschieden

Der Auswahlprozess ist beendet und der Nachfolger von Rouven Kasper steht fest. Karsten Petry soll den Posten beim Fußball-Bundesligisten übernehmen.
Der Aufsichtsrat des VfB Stuttgart hat sich entschieden. Karsten Petry soll neuer Marketingvorstand beim Fußball-Bundesligisten werden. Offiziell bestätigt ist die Personalie noch nicht, doch nach Informationen unserer Redaktion wird der 50-Jährige die Nachfolge von Rouven Kasper antreten. Dieser ist zu Jahresbeginn zum FC Bayern München gewechselt.