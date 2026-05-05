Der Bundesligist steht vor schwierigen Vertragsverhandlungen mit dem Stürmer. Erste Vorstellungen sind nun ausgetauscht. Wir ordnen die Zahlen ein und liefern die Hintergründe.
Der Blick auf die Torjäger-Statisitk verrät viel. Harry Kane ist die unumstrittene Nummer eins – sowohl in der Fußball-Bundesliga als auch in den europäischen Topligen. Keiner kommt an den Stürmer des FC Bayern heran, wenn es um Tore und Torvorlagen geht. Weltweit betrachtet, gibt es nur in Puerto Rico einen erstklassigen Angreifer, der den Engländer in Diensten des deutschen Rekordmeisters rein zahlenmäßig übertrifft. Ein gewisser Jorge Rivera, der 35 Treffer für den Metropolitan FA selbst erzielt und sechs Tore vorbereitet hat.