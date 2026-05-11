Der Stuttgarter Stürmer äußert sich zum Poker um seine Vertragsverlängerung. Teamkollege Ermedin Demirovic ist derweil zuversichtlich, was einen Verbleib angeht.

Die Verhandlungen laufen längst. Hinter den Kulissen sprechen der VfB Stuttgart und Deniz Undav über eine Verlängerung des Arbeitspapiers des Stürmers, das im Sommer 2027 ausläuft. Dass beide Seiten sich schätzen und an einer Ausdehnung der Zusammenarbeit interessiert sind, ist kein Geheimnis. Nun hat der Torjäger selbst einige Einblicke gegeben.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart News Termin steht fest – U17 spielt gegen Hoffenheim um den Titel VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison. „Ich weiß natürlich, was ich hier habe“, sagte Undav bei „Sky“ nach dem 3:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen: „Wir sind in sehr guten Gesprächen. Sie schätzen mich. Deswegen ist alles gut – erst mal.“ Der einschränkende Zusatz ist durchaus bedeutend, schließlich geht es in dem Poker um viel Geld und für Undav (29) um den wohl letzten großen Vertrag seiner Karriere.

Ermedin Demirovic: „Klar sind das harte Verhandlungen“

Kürzlich hatte der Stuttgarter Vorstandschef Alexander Wehrle in „Sport 1“ betont: „Wir wissen, was wir an ihm haben. Deswegen werden wir den Beratern auf alle Fälle ein sehr wertschätzendes Angebot übermitteln.“ Zugleich muss der Club auch das Gehaltsgefüge im Blick behalten.

Der VfB um Vorstandschef Alexander Wehrle will den Vertrag mit Deniz Undav verlängern – aber nicht um jeden Preis. Foto: Baumann/Julia Rahn

Schon jetzt zählt der Stürmer in Bad Cannstatt zu den Spitzenverdienern mit einem Gehalt bis zu 4,5 Millionen Euro pro Saison, die Vorstellungen für den neuen Vertrag liegen nochmals deutlich darüber. Nach Informationen unserer Redaktion hat die Spielerseite dem Verein kürzlich stattliche Vorstellungen übermittelt, die bei einem Jahressalär von 6,5 Millionen Euro inklusive Prämien sowie einer Laufzeit von vier Jahren liegen. An deren Ende wäre Undav 35 Jahre alt.

Die Mitspieler würden sich derweil über einen Verbleib freuen – allen voran Sturmpartner Ermedin Demirovic. „Klar sind das harte Verhandlungen, das gehört dazu zum Fußball“, so der Bosnier zum Undav-Poker. „Aber jeder wünscht sich, dass er hier bleibt. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass er uns weiterhin zur Verfügung stehen wird.“ Nicht mehr lange, dann wird Klarheit herrschen.