Der Stuttgarter Angreifer berichtet von einem Austausch mit seinem Sturm-Kollegen auf dem Feld – und dankt seinem Trainer.
Für Ermedin Demirovic war es alles andere als ein alltägliches Spiel. Nach drei Monaten im Kraftraum und im Einzeltraining stand der Stürmer des VfB Stuttgart am Dienstagabend erstmals wieder in der Startelf des Bundesligisten – und rundete das Ganze gegen Eintracht Frankfurt (3:2) auch noch mit einem Tor ab, als er nach einem Patzer von Gäste-Torhüter Kaua Santos zum zwischenzeitlichen 1:1 abstaubte. Nichts weniger als „einer der schönsten Tage, die ich im Fußball bisher hatte“, sei es für ihn nach der langen Pause gewesen.