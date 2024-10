VfB Stuttgart: Das Testspiel gegen Ulm im Liveticker

1 Sebastian Hoeneß und der VfB testen gegen den SSV Ulm 1846. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Während insgesamt 14 Nationalspieler aus dem Profikader auf Reisen sind, testet der VfB Stuttgart in der Länderspielpause an diesem Donnerstag mit den daheimgebliebenen Spielern gegen den Zweitligisten SSV Ulm 1846. Auch einige Youngster werden zum Einsatz kommen und die Chance erhalten, sich zu präsentieren. Wir sind im Robert-Schlienz-Stadion vor Ort und berichten in einem Liveticker über das Spiel.