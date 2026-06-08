VfB Stuttgart: Das ist der Sommerfahrplan des Clubs
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Der Sommerfahrplan des VfB Stuttgart wird konkret. Foto: imago images/Pressefoto Baumann

Der VfB hat sich in die Sommerpause begeben, doch der Fahrplan für die Vorbereitung und den Start in die neue Runde nimmt bereits Formen an. Ein Überblick.

Sommer, Sonne, Schweiß und Spielformen – das dürfte das Programm des VfB Stuttgart in der Saisonvorbereitung in diesem Sommer gut umschreiben. Der Club hat sich zwar erst vor wenigen Tagen in die Sommerpause begeben und eine WM steht auch an. Der VfB hat acht Spieler für das Turnier abgestellt, so viele wie noch nie zuvor in seiner Geschichte.

 

Doch unabhängig davon steht bereits das Grundgerüst der Sommervorbereitung fest. Wir bieten den Überblick über die bisher feststehenden Eckdaten und Termine.

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Sebastian Hoeneß beobachtet beim Training meist akribisch, was auf dem Feld passiert. Foto: IMAGO/osnapix

Sommerfahrplan VfB Stuttgart

· Anfang Juli, exakter Termin offen – Start der Vorbereitung

· 2. Juli – Bekanntgabe Bundesliga-Spielplan, 13 Uhr

· 22. Juli – Testspiel bei der TSG Balingen, Bizerba-Arena, 18.30 Uhr

· 26. Juli – Ordentliche Mitgliederversammlung, Ort & Uhrzeit offen

· 29. Juli – Testspiel bei Kickers Offenbach, Stadion Bieberer Berg, 19 Uhr

· 3. – 7. August, Trainingslager am Chiemsee, Sportanlagen ASV Grassau

· 21. – 24. August, 1. DFB-Pokalrunde bei Hansa Rostock, Uhrzeit offen

· 28. August, Auslosung Champions League Gruppenphase, 13 Uhr

· 28. – 30. August, 1. Spieltag Bundesliga

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert, sobald neue Termine bestätigt vorliegen.

 