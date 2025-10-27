VfB Stuttgart: Dan-Axel Zagadou – der König der Lüfte ist zurück

Gegen Mainz hat er 88 Prozent seiner Luftduelle gewonnen und spielte, als sei er nie weggewesen. Dan-Axel Zagadou ist nach 399 Tagen ohne Bundesligafußball im Aufwind.
Es war das XXL-Comeback im Rahmen einer Rotation der Superlative, ein ganz besonderer Moment also – für Dan-Axel Zagadou, für seine Mitspieler und den gesamten Staff des VfB. Denn nach einer elend langen Leidenszeit hat sich mit dem 26-jährigen „Daxo“ ein Profi auf dem Platz zurückgemeldet, der für die Stuttgarter aufgrund seiner fußballerischen und seiner Leader-Qualitäten mehr ist als nur ein Innenverteidiger. „Es freut mich sehr für ihn“, sagte der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß.