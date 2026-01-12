VfB Stuttgart: Chris Führich rückt wieder in den Fokus

Der Flügelstürmer meldet sich nach einem schwierigen ersten Halbjahr zurück – und hat gute Chancen, in den nächsten Spielen deutlich häufiger zum Einsatz zu kommen als zuletzt.
Der Ball klebt am Fuß, Chris Führich dribbelt mit schnellen Schritten von außen nach innen, passt scharf ins Zentrum – und jubelt Sekunden später mit den Teamkollegen. Szenen wie jene bei der Torvorlage zum Treffer von Jamie Leweling gegen Bayer Leverkusen (4:1) sind über die Jahre zu einem Markenzeichen des Flügelstürmers des VfB Stuttgart geworden, der an guten Tagen mit seinen Tempodribblings Löcher reißen und Räume öffnen kann. Im ersten Pflichtspiel 2026 gelang das immer wieder, Führich freute sich nach dem Auswärtssieg beim Champions-League-Teilnehmer über einen „geilen Start ins neue Jahr“.