Der Mittelfeldspieler spricht über die Kabinenfeier mit deutschem Bier, ein mögliches Duell mit Real Madrid in der Champions League – und das Pokalfinale.
Toreschießen gehört nicht ja zu den Kernaufgaben von Chema – und doch rahmen zwei Kopfballtreffer des zentralen Mittelfeldspielers die Saison des VfB Stuttgart ein. Jener zum 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach brachte im August 2025 die ersten Zähler der Saison, der zur frühen Führung bei Eintracht Frankfurt (2:2) ebnete den Weg zum Punktgewinn am letzten Spieltag und zum Einzug in die Champions League.