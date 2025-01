VfB Stuttgart: Chabot auf der Bank, Stergiou nicht im Kader – das sind die Gründe

8 Jeff Chabot wurde gegen den SC Freiburg in der Schlussphase eingewechselt. Foto: imago/Jan Huebner/Gerhard Schultheiß

Die beiden Verteidiger haben beim Heimsieg gegen den SC Freiburg keine Hauptrollen inne. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth erläutert, worauf die jeweilige Entscheidung fußte.











Link kopiert



In der Defensive des VfB Stuttgart ist Jeff Chabot in dieser Saison eine feste Größe. Der Neuzugang vom 1. FC Köln hat sich in der Innenverteidigung festgespielt, sorgt dort mit seiner Zweikampfstärke für Stabilität, steht in der Regel in der Startelf. Am Samstag beim 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg aber war das anders: Ameen Al-Dakhil und Anthony Rouault spielten innen von Beginn an, während Chabot erst in der Schlussphase für Al-Dakhil eingewechselt wurde.