VfB Stuttgart: Berater: „Silas will in Stuttgart nicht vom Hof gejagt werden“

An den Gerüchten, VfB-Stürmer Silas stünde dicht vor einem Wechsel in die Türkei, ist laut dessen Berater nichts dran. Der 26-Jährige will in Stuttgart bleiben.
Es ist eine spannende Fährte, welche die Lokalzeitung „Hedef Halk“ aus der nordtürkischen Stadt Samsun in Richtung des VfB-Stürmers Silas gelegt hat. „Silas kam nach Samsun“, titelte das Blatt am Samstagabend, verbunden mit einer groß bebilderten Online-Geschichte über den möglicherweise kurz bevor stehenden Wechsel des 26-Jährigen zum Erstligisten Samsunspor.