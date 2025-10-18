VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg: Mit dieser Startelf will Sebastian Hoeneß bestehen

Nach der Länderspielpause geht es für die Stuttgarter in Niedersachsen weiter. Dabei muss der Trainer einige personelle Lösungen finden – hinten wie vorne.
Der VfB Stuttgart will seine gute Position in der Fußball-Bundesliga behaupten. Und dafür will sich Sebastian Hoeneß nicht vom schlechten Saisonstart des VfL Wolfsburg täuschen lassen. Erst einen Ligasieg gab es für die Niedersachsen. „Sie verfügen über viel Potenzial im Kader, erspielen sich viele Großchancen und haben meist knappe Ergebnisse erzielt“, sagt der VfB-Trainer vor der Auswärtspartie an diesem Samstag (15.30 Uhr).