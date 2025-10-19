VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg: Gestärkt und geschlossen – so reist der VfB an den Bosporus

Die Hoeneß-Elf überzeugt in Wolfsburg mit einer starken Mannschaftsleistung und steht nun vor der nächsten Reifeprüfung in Istanbul. Wir ordnen die Situation ein.
Die Tabelle interessiert nicht. Auch wenn sie im Augenblick noch so schön aussieht für den VfB Stuttgart – mit Rang drei in der Fußball-Bundesliga. Das haben nach dem souveränen 3:0-Sieg beim VfL Wolfsburg sowohl der Trainer als auch der Sportchef betont. Sebastian Hoeneß geht es in seinen Einschätzungen zwar immer um positive Ergebnisse, aber auch deshalb, weil der 43-Jährige nur so die nötige Zeit zur Entwicklung des Teams erhält.