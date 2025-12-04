VfB Stuttgart beim VfL Bochum: Der VfB erlaubt sich Träume von der Titelverteidigung

Die Mannschaft des Trainers Sebastian Hoeneß steht im Viertelfinale des DFB-Pokals – das stärkt sie gleich doppelt, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Abhaken. Und weiter. Der VfB Stuttgart hat das DFB-Pokalspiel beim VfL Bochum mit 2:0 gewonnen und steht nun im Viertelfinale. Das ist zum einen gut für den Moment, weil der Fußball-Bundesligist nun gestärkt in die Begegnung mit dem FC Bayern München am Samstag geht. Zum anderen erlaubt das Weiterkommen Träume über die Titelverteidigung in Berlin, weil der im Cupwettbewerb überwintert. So schließt der Pokalsieger den Auswärtsblock mit vier Partien auf fremden Plätzen nacheinander durchaus mit einer akzeptablen Bilanz ab - mit zwei Siegen, einem Unentschieden und der bitteren Niederlage in Hamburg.

Der VfB hat den günstigen Spielverlauf mit Eigentor von Philipp Strompf und Roter Karte für den gleichen Spieler noch im ersten Abschnitt für sich genutzt und mit dem Tor zum 2:0 durch Deniz Undav alles klar gemacht. Das war in Summe dann solide und souverän gegen den aufstrebenden Zweitligisten – ohne zu glänzen.

Das war auch nicht nötig. Denn nach zuvor drei intensiven Auswärtsspielen samt der Reisestrapazen gehört es zum Lerneffekt, im vierten Aufeinandertreffen Kräfte zu schonen, wenn es möglich erscheint. Das ist diesmal gelungen. Die Stuttgarter haben in keiner Situation die Kontrolle verloren und stellen sich jetzt der Herausforderung, die aus München kommt und im Augenblick das Maß aller Dinge im deutschen Fußball darstellt.