VfB Stuttgart beim SC Freiburg: So will Sebastian Hoeneß im Landesduell spielen lassen

Der Trainer erwartet ein anspruchsvolles Spiel. Trotz oder gerade wegen der zwei Auftaktniederlagen des SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga. „Sie werden die ersten beiden Saisonspiele zum Anlass nehmen, die Ärmel hochzukrempeln und uns das Leben schwer zu machen. Das macht den Club und die Mannschaft aus, das gehört zu ihrer DNA“, sagt Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart vor dem Landesduell an diesem Samstag (15.30 Uhr) im Breisgau.