VfB Stuttgart beim SC Freiburg: Dämpfer im Breisgau – was dem VfB zum Auftakt fehlte

Dämpfer im Breisgau – was dem VfB zum Auftakt fehlte

Der VfB findet in Freiburg nicht zu seinem Spiel und verliert erstmals seit vier Jahren wieder zum Start der Bundesliga-Saison. Ein Blick auf die Knackpunkte.











Leere Blicke, hängende Köpfe, enttäuschte Gesichter – diese Bilder hatte es beim zuletzt erfolgsverwöhnten VfB Stuttgart in der jüngeren Vergangenheit kaum gegeben, nach der 1:3-Niederlage zum Bundesliga-Auftakt beim SC Freiburg herrschte aber eben jene ungewohnte Ernüchterung. Die fußte nicht allein auf dem Ergebnis: Auch in puncto Leistung war an diesem Nachmittag noch eine Menge Luft nach oben. „Wir können nicht zufrieden sein“, betonte Trainer Sebastian Hoeneß nach Spielende.