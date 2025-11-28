VfB Stuttgart beim HSV: HSV-Coach Polzin lobt VfB-Entwicklung

Die Hamburger würden ihre Sieglos-Serie in der Liga gern beenden - doch der nächste Gegner ist gut aufgelegt. Was HSV-Coach Polzin über den VfB sagt.
Wenn der VfB Stuttgart am Sonntag beim HSV gastiert, freut sich der Coach der Hanseaten, Merlin Polzin, auf eine „coole Aufgabe“ gegen die Schwaben. Zuletzt hatten sich beide Clubs in der Aufstiegs-Relegation zur Bundesliga 2023 duelliert. Damals blieb der VfB im Oberhaus, der HSV musste weiter zweitklassig spielen. „Die Entwicklung seit dem Relegationsspiel ist außergewöhnlich“, lobte Polzin den Europa-League-Teilnehmer. Es mache viel Spaß, die Spiele als neutraler Beobachter zu verfolgen.