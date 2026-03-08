VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05: Gute Phasen, schlechte Phasen – was ist der wahre VfB?

Alles in einem Spiel: die Stuttgarter beweisen beim wilden 2:2 einmal mehr ihre Offensivqualitäten, offenbaren aber ebenso ihre Schwächen. Wir analysieren die Lage.
Urs Fischer ist ein durch und durch höflicher Mensch. Also war es dem Schweizer ein persönliches Anliegen, seinen Dank und eine Art Grußbotschaft an seinen den Gegner lobenden Kollegen Sebastian Hoeneß loszuwerden, ehe dieser nach dem 2:2 die Mainzer Arena verließ. „Ihr spielt ja da um die Champions League“, sagte der Coach der Nullfünfer, „ich wünsche euch, dass ihr am Ende unter den ersten vier in der Tabelle steht. Das Zeug dazu habt ihr auf jeden Fall.“