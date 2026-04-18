VfB Stuttgart beim FC Bayern: Zehn Spiele, drei Erfolgserlebnisse – so lief es zuletzt gegen den FCB

Klare Niederlagen, aber auch späte Punktgewinne: Die vergangenen Duelle zwischen dem VfB und dem FC Bayern haben für einigen Gesprächsstoff gesorgt. Ein Rückblick.
0:5 – das bislang letzte Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern verlief aus Sicht des VfB Stuttgart wenig erfolgreich. Für die Münchner trafen damals Konrad Laimer, Josip Stanisic und Harry Kane. Letzterer erzielte sogar einen Hattrick, ein Tor davon per Strafstoß nach einer Roten Karte des VfB-Verteidigers Lorenz Assignon. An diesem Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) hat der VfB nun die Möglichkeit, es im Rückspiel in der Allianz-Arena besser zu machen.