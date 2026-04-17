VfB Stuttgart beim FC Bayern: Südgipfel – für Alexander Nübel geht es auch um seine Zukunft

Der 29-Jährige will zeigen, dass er das Zeug zum Bayern-Torwart hat – aber auch andere Nationalspieler stehen am Sonntag in München unter strenger Beobachtung.
Alexander Nübel wird im Vorfeld nichts Außergewöhnliches tun. Trotz der Besonderheit des Spiels – oder gerade deshalb. Es passt nicht zu dem 29-Jährigen in Aufregung zu verfallen. Denn er ist bei seinen öffentlichen Auftritten wie bei seinem Torwartspiel: ruhig und sachlich. Der Schlussmann des VfB Stuttgart vollführt keine Extra-Hechtrollen, nur um eine bessere Figur abzugeben. Und er sagt nicht mehr als nötig, nur um sich besser darzustellen.