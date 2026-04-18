VfB Stuttgart beim FC Bayern: Atakan Karazor und Tiago Tomas – gute Erinnerungen an die Allianz-Arena

Zuletzt gab es für den VfB Stuttgart nix zu holen in der Münchner Allianz-Arena. Aber: Vor allem zwei VfB-Profis haben auch gute Erinnerungen an Gastspiel beim FC Bayern.

Zuletzt war der Ausflug nach München für den VfB Stuttgart ja wenig erquicklich. 0:3 und 0:4 – so lauten die Ergebnisse, die weiß-rote Tross mit im Gepäck hatte, als es nach den bislang letzten beiden Duellen auf der Autobahn 8 zurück nach Stuttgart ging. Vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen an diesem Sonntag (17.30 Uhr) müssen die Stuttgarter Spieler dies eher aus den Köpfen streichen. Wobei: Einige Profis des VfB haben auch gute Erinnerungen an die Allianz-Arena.

Im September 2022 holte der VfB letztmals einen Punkt in München. 2:2 hieß es am Ende der Partie am sechsten Spieltag der Saison 2022/2023. In der Startelf des VfB: Atakan Karazor und Tiago Tomas.

Wenige Wochen zuvor hatten die Stuttgarter ebenfalls 2:2 in München gespielt – was eine Woche danach die emotionale Rettung am letzten Spieltag der Saison 2021/2022 gegen den 1. FC Köln möglich machte. Danach in der Allianz-Arena in der Startelf des VfB: Atakan Karazor und Tiago Tomas.

Der Portugiese erzielte seinerzeit sogar die 1:0-Führung für den VfB. Danach schlugen die Münchner zwar zurück, Sasa Kalajdzic traf aber in der zweiten Hälfte noch zum Ausgleich. Aus dem aktuellen VfB-Kader war damals noch Ersatztorhüter Fabian Bredlow dabei. Im Tor stand aber Florian Müller.

Beim Punktgewinn im folgenden September stand neben Karazor und Tomas noch Chris Führich aus dem aktuellen Aufgebot auf dem Platz. Der Flügelspieler wurde eingewechselt und erzielte das 1:1. Das 2:2 in der Nachspielzeit besorgte damals Serhou Guirassy. Auf der Stuttgarter Bank saßen noch Pascal Stenzel und Fabian Bredlow.

Karazor, Bredlow, Führich, Tomas – sie alle werden wohl auch am Sonntag im Kader stehen, wenn der VfB mal wieder beim FC Bayern überraschen möchte. Woran sie denken sollten, versteht sich von selbst.