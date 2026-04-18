VfB Stuttgart beim FC Bayern: Atakan Karazor und Tiago Tomas – gute Erinnerungen an die Allianz-Arena

Zuletzt gab es für den VfB Stuttgart nix zu holen in der Münchner Allianz-Arena. Aber: Vor allem zwei VfB-Profis haben auch gute Erinnerungen an Gastspiel beim FC Bayern.
Zuletzt war der Ausflug nach München für den VfB Stuttgart ja wenig erquicklich. 0:3 und 0:4 – so lauten die Ergebnisse, die weiß-rote Tross mit im Gepäck hatte, als es nach den bislang letzten beiden Duellen auf der Autobahn 8 zurück nach Stuttgart ging. Vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen an diesem Sonntag (17.30 Uhr) müssen die Stuttgarter Spieler dies eher aus den Köpfen streichen. Wobei: Einige Profis des VfB haben auch gute Erinnerungen an die Allianz-Arena.