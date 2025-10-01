VfB Stuttgart beim FC Basel: Ticket-Chance für Kurzentschlossene
Am Donnerstag tritt der VfB in Basel an. Foto: IMAGO/BSR Agency

Für das Auswärtsspiel des VfB in der Europa League gibt es noch Restkarten. Sicher ist bereits: Der FC Basel erwartet eine Rekordkulisse mit Tausenden Stuttgartern.

Eines steht jetzt schon fest: Wenn am Donnerstagabend (21 Uhr/RTL) der VfB Stuttgart beim FC Basel gastiert, wird der Schweizer Meister eine neue Zuschauer-Rekordmarke in dieser Saison aufstellen. Wie die Basler auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel mitteilten, sind bislang 32.500 Karten für die Partie verkauft – und damit so viele wie für kein anderes Pflichtspiel im St.-Jakob-Park in dieser Saison.

 

Ex-VfB-Profi Ludovic Magnin trainiert den FC Basel. Foto: IMAGO/Pius Koller

Das aber heißt auch: Ausverkauft ist das Spiel noch nicht ganz, die Arena im Osten der Stadt fasst rund 38.500 Zuschauer. Damit besteht für kurzentschlossene Stuttgart-Fans noch die Möglichkeit zum Kartenkauf über den Onlineshop des FCB – zwar nicht im Gästeblock, aber im Heimbereich. Günstig ist das Ganze allerdings nicht, die Preise beginnen bei 90 Franken und damit umgerechnet bei knapp 100 Euro.

Der FC Basel rechnet insgesamt mit bis zu 7000 Fans, die den VfB am Donnerstagabend unterstützen. Das Gästekontingent beträgt 1800 Karten, hinzu kommen wohl rund 5000 Stuttgarter Anhänger im Heimbereich: Wie der Schweizer Meister auf Nachfrage mitteilt, wurden hier knapp 7000 Tickets nach Deutschland verkauft – teils aber auch an Adressen aus Südbaden, die man dem FC Basel zuordnen könne.

 