VfB Stuttgart beim FC Augsburg: FCA-Coach Manuel Baum packt gegen den VfB die „Schlagbohrmaschine“ aus

Der VfB Stuttgart muss am Sonntag beim FC Augsburg ran. Dessen Trainer Manuel Baum hat großen Respekt vor den Weiß-Roten – und setzt auf besonderes Werkzeug.

Nach dem Ende der Europareise gilt es für den VfB Stuttgart in der Bundesliga umso mehr – schließlich kann sich das Team des Trainers Sebastian Hoeneß für die Champions League qualifizieren. Dafür müssen die Stuttgarter Platz vier vor RB Leipzig und Bayer Leverkusen verteidigen. Auf der Mission Königsklasse wären weitere Zähler an diesem Sonntag (19.30 Uhr) also durchaus nicht schlecht.

Es geht zum FC Augsburg – dessen Coach ordentlich Respekt hat vor den Gästen. „Das wird wieder ein schönes Brett für uns“, sagte Manuel Baum am Freitag, betonte aber auch: „Aber wir lieben ja Bretter. Egal wie dick sie sind.“ Der FCA-Coach blieb dann bei seiner Handwerker-Rhetorik und meinte, sein Team brauche für die Bearbeitung dieses „Bretts“ nicht einen „kleinen Akkubohrer“. Sondern: „Eine Schlagbohrmaschine.“

Baum lobte vor allem die Flexibilität des VfB, der personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Gut möglich, dass vor der Länderspielpause Ermedin Demirovic und Atakan Karazor eine Pause bekommen.

„Stuttgart hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie eine brutal gute Mannschaft haben und unglaublich flexibel im Spielaufbau sind“, sagte Manuel Baum, „sobald sich eine Möglichkeit zum Abschluss ergibt, gehen sie sofort tief, bringen Flanken in den Strafraum. Dazu kommen starke Eins-gegen-eins-Spieler.“

Die Augsburger müssen derweil auf die Leihgabe aus Stuttgart verzichten. Mittelfeldspieler fällt wegen Knieproblemen für die Partie am Sonntag aus. Auch Chrislain Matsima wird nicht dabei sein.