VfB Stuttgart beim FC Augsburg: Der VfB rückt der Champions League immer näher

Nur drei Tage nach dem Europa-Aus von Porto zeigt der VfB beim 5:2 in Augsburg eine starke Teamleistung. Die Chancen auf die Königsklasse steigen immer weiter.
Der VfB hat das Ausscheiden im Achtelfinale der Europa League beim FC Porto bestens weggesteckt. Als hätte es das 0:2 im Estádio do Dragão nie gegeben, klatschten sich Ermedin Demirovic und Deniz Undav nach Abpfiff gelassen ab. Wie die Kollegen konnten auch sie stolz auf das Geleistete im Gastspiel beim phasenweise hilflos wirkenden FC Augsburg sein. Es war ein nie gefährdeter Auswärtssieg, bei dem die Cannstatter spielerisch zu gefallen wussten.