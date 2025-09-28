VfB Stuttgart beim 1. FC Köln: Trotz der vielen Rochaden – auf die VfB-Abwehr ist Verlass

Im Spiel beim 1. FC Köln muss der VfB hinten erneut umbauen. Finn Jeltsch fällt aus, dafür kehrt Jeff Chabot zurück. Bisher wirkten sich die vielen Wechsel nicht nachteilig aus.

Sein Einsatz in der Europa-League-Partie gegen Celta Vigo (2:1) ist nicht von allzu langer Dauer gewesen. Nur 24 Minuten sind Innenverteidiger Finn Jeltsch im Spiel gegen die Galizier vergönnt gewesen. Nach einem Luftkampf war der frisch gekürte Kapitän der deutschen U21-Nationalelf unsanft auf dem Rasen der MHP-Arena gelandet – und musste nach einem Griff an den rechten Oberschenkel mit Adduktorenproblemen ausgewechselt werden.

Zurück gelassen hat der 19-Jährige zu diesem Zeitpunkt erstaunliche statistische Werte: 26 Pässe hatte er gegen Vigo in 24 Minuten gespielt, allesamt sind sie angekommen, 80 Prozent seiner Zweikämpfe hatte Jeltsch gewonnen – und zudem waren ihm vier Balleroberungen geglückt. Das zeigt, dass der Ex-Nürnberger trotz seines jungen Alters schon jetzt ein Leader beim VfB ist, weil die sportliche Leistung stimmt.

Wenn der VfB nun an diesem Sonntag (Anpfiff ist um 17.30 Uhr) nach zwei Heimsiegen gegen Gladbach und St. Pauli sowie zwei Auswärtsniederlagen bei Union Berlin und in Freiburg am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln antritt, wird es erneut ohne Jeltsch gehen müssen. Nach einer Untersuchung im MRT ist klar: Jeltsch wird einige Zeit pausieren müssen.

Die Baustelle in der Defensive ist geschlossen

Doch das muss im Duell bei den Geißböcken nicht zwingend nachteilig für den VfB sein. Schließlich hat die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß in dieser Spielzeit schon häufiger bewiesen, dass eine der größten Baustellen in der Vorrunde der Vorsaison erfolgreich geschlossen wurde. Die Innenverteidigung steht nun wesentlich kompakter. Und dies trotz der Tatsache, dass Hoeneß auf den beiden Positionen im Abwehrzentrum ständig wechseln muss.

So kam gegen Vigo der Schweizer Luca Jaquez ins Team. Der ehemalige Luzerner trägt nach seinem Nasenbeinbruch noch immer eine Maske – doch auch er fügte sich mit einer guten Leistung an der Seite von Ramon Hendriks nahtlos ins Stuttgarter Spiel ein.

In Köln kündigt sich nun eine erneute Rochade an. Nicht nur wegen des Ausfalls von Finn Jeltsch. Schließlich dürfte der im Europapokal geschonte Jeff Chabot gegen seinen Ex-Club für Hendriks wieder in die Anfangsformation rücken. Zwei Pflichtspiele hatte Chabot seinerseits mit Adduktorenproblemen verpasst. Doch die Bundesliga-Statistik weist ihn aktuell als den besten Zweikämpfer der Liga aus: In drei Partien hat Chabot 277 Minuten gespielt. Dabei hat er 39 Zweikämpfe geführt – und davon 33 gewonnen, was einer Quote von 84,6 Prozent entspricht.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart in der Europa League Der neue VfB – Künstler mit Kämpferherz Der Pokalsieger spielt beim Sieg gegen Celta Vigo wieder mit höchster Intensität – und ist nun in Köln gleich ein drittes Mal hintereinander gefordert.

Gut möglich also, dass Hoeneß in Köln in der Innenverteidigung auf das Pärchen Chabot/Jaquez setzt; derweil haben mit Ameen Al-Dakhil und Dan-Axel Zagadou zwei weitere Innenverteidiger im Wartestand noch gar nicht ins Geschehen eingegriffen.

Zunächst aber will der VfB aus Köln Zählbares mitnehmen. „Die Kölner haben offensichtlich die Euphorie des Aufstiegs mit in die neue Saison transportiert, sie treten mutig und selbstbewusst auf“, sagt der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß: „Es ist sicherlich kein Zufall, dass die Kölner bereits vier Tore in der Schlussviertelstunde erzielt haben. Das spricht für ihre Moral und ihre Bereitschaft, bis zum Schluss alles zu geben.“