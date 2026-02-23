VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim: Ermedin Demirovic – die tragische Figur des Spiels

VfB-Torjäger Ermedin Demirovic trifft in Heidenheim doppelt, doch beide Treffer werden aberkannt. Das sorgt für Ärger beim Angreifer – der grundsätzliche Schiedsrichter-Kritik übt.
Immerhin, Ermedin Demirovic hatte seinen Humor an diesem vermaledeiten Fußballabend auf dem verregneten Heidenheimer Schlossberg nicht verloren. „Ich werde daran arbeiten, nicht im Abseits zu stehen, vielleicht ein Kilo abnehmen, dann ist die Schulter ein bisschen dünner“, sagte der Angreifer des VfB Stuttgart also nach dem 3:3 beim 1. FC Heidenheim. Humor ist, wenn man trotzdem lacht – das „Trotzdem“ sind in diesem Falle zwei aberkannte Tore des Torjägers.