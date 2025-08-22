Der Pokalsieger geht den Auftakt in der Bundesliga mit einer Formation an, in der wohl kein Sommerzugang steht. Doch das soll sich bald ändern.
Fünf Neuzugänge hat der VfB Stuttgart in diesem Sommer bisher verpflichtet. Zwei, die in die Kategorie „Schon erfahrene Profis, aber noch entwicklungsfähig“ gehören: Lorenz Assignon (25) und Tiago Tomas (23). Und drei, die sich über Jugend und ihr enormes Talent definieren: Chema Andrés (20), Lazar Jovanovic (18) und Noah Darvich (18). Mehr als 30 Millionen Euro hat das neue Personal den Pokalsieger gekostet. Doch wenn nicht alles täuscht, dann wird Sebastian Hoeneß keinen von ihnen am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin in die Startelf beordern. Die neue Formation besteht zum Auftakt der Fußball-Bundesliga erst einmal aus alten Bekannten.