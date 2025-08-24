VfB Stuttgart bei Union Berlin: Verpatzer Bundesligastart – was dem VfB alles fehlt

Die Stuttgarter verlieren in Berlin und lassen nicht zum ersten Mal bestimmte Tugenden vermissen. Wir liefern Aussagen und Hintergründe dazu.

Der Jubel fiel kurz aus. Denn nachdem Nick Woltemade sich im Strafraum das einzige Mal entscheidend durchgesetzt hatte und nach einer Drehung tief in der Nachspielzeit traf, da schritt das Schiedsrichtergespann ein. Der Videoassistent Guido Winkmann überprüfte die Szene und bestätigte den Unparteiischem Robert Hartmann auf dem Platz: Abseits. Es wäre das erlösende 2:2 für den VfB Stuttgart beim 1. FC Union Berlin gewesen, doch so steht eine 1:2-Niederlage zum Auftakt in die neue Saison der Fußball-Bundesliga.

Für die Eisernen aus Köpenick traf zweimal Ilyas Ansah bei seinem Debüt (18./44.). Es waren zwei Tore, die den VfB erschütterten, da die Begegnung mit der typischen Spielkontrolle für den Pokalsieger begonnen hatte. Das sah nach gehobenem Niveaus aus. Viel Ballbesitz hatte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß, sie kam auch zu gelegentlichen Chancen, aber insgesamt fehlte den Gästen dann der nötige Punch, um als Sieger vom Rasen zu gehen. „Da hat es im Abschluss an Kaltschnäuzigkeit gemangelt“, sagte der VfB-Trainer. Dazu zwei symptomatische Situationen: Erst scheiterte Jeff Chabot am stark haltenden Frederik Rönnow mit seinem Kopfball (12.), dann lenkte der Union-Schlussmann einen Schuss von Atakan Karazor ans Aluminium (44.).

Einmal wären die Stuttgarter in Führung gegangen, beim zweiten Mal zum Ausgleich gekommen. Doch sie zogen das Spiel nicht auf ihre Seite. Wie während der Rückrunde der Vorsaison ein paar Mal schon erlebt. Ohne die nötige Effizient war auch diesmal nicht zu gewinnen. Im Gegensatz zu den Hausherren im Stadion An der alten Försterei. Zwei Schüsse, zwei Tore – besser geht es kaum. „Wir waren in allen Statistiken schlechter – außer in der wichtigsten“,sagte der Union-Coach Steffen Baumgart. Wobei die VfB-Profis schon auch mithalfen, dass die Berliner zum Erfolg kamen. Erst wirkte der Torwart Alexander Nübel beim leicht abgefälschten Weitschuss von Ansah überrascht, danach sah der Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt in der Entstehung des 0:2 nicht gut aus. „Insgesamt hat uns die Leistung in der ersten Hälfte ein besseres Ergebnis gekostet“, sagte der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, „es reicht eben nicht, nur nach der Pause das Union-Spiel anzunehmen.“

Körperlich ist dieses Vorgehen. Energisch und unbequem. „Sie wollen einem weh tun und den Spielfluss stören“, erklärte Wohlgemuth die Spielweise der Union-Elf – und unter Baumgart lauern sie gekonnt auf Konter. Deshalb hieß es im zweiten Durchgang, dem Rückstand hinterherlaufen. Mit vielen Offensivkräften, aber ohne die durchschlagende Idee. Lange hatte der VfB versucht, die linke Seite zu überlagern, um mit einem Flügelwechsel oder einer Flanke zum Erfolg zu kommen. Ein klarer Plan, ein guter Plan, der jedoch nicht konsequent umgesetzt wurde. Trotz der verstärkten Präsenz im Strafraum mit Ermedin Demirovic, der den Vorzug vor Chris Führich in der Startelf erhielt. Einige Male wurde auch der frei stehende Josha Vagnoman auf der rechten Seite schlichtweg nicht in das Spiel einbezogen.

Erst mit dem Rücken zur Wand baute der VfB mehr Druck auf und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Ein Lattenkopfball von Deniz Undav (48.) und das Anschlusstor von Tiago Tomas in der 86. Minute kamen dabei heraus. Der Rückkehrer traf per Hacke und läutete noch einmal spannende Minuten ein. „Ich bin froh, dass wir das lange Zeit gut verteidigen konnten“, sagte Steffen Baumgart, „das war ein Sieg, den nicht viele Mannschaften holen werden.“

Dagegen sprach Hoeneß abschließend von einem bitteren Erlebnis mit positivem Ansatz: „Nach der Pause haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. Da war mehr Dynamik drin.“ Dennoch ist der Saisonstart trotz guter Vorbereitung verpatzt. Doch bereits am Dienstagabend ist der VfB wieder gefordert, im DFB-Pokal beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

Bei den Niedersachsen erwartet die Stuttgarter nun ein Gegner mit ähnlichen Qualitäten. „Auch da wird es unangenehm und wir müssen unser Spiel konsequent durchziehen“, sagte Sportchef Wohlgemuth. An der Zielsetzung gibt es auch keine Zweifel. Der VfB tritt in Braunschweig an, um zu gewinnen und möglichst schnell in Tritt zu kommen.