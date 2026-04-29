VfB Stuttgart bei TSG Hoffenheim: Demirovic vs. Kramaric – Duell der Ballermänner vom Balkan

Neben Harry Kane haben nur Ermedin Demirovic und Andrej Kramaric in den vergangenen drei Bundesligasaisons stets zweistellig getroffen. Jetzt kommt es zum Duell der Mittelstürmer.
Als die Spielerkollegen samt Trainerstab des VfB am Abend nach dem etwas mageren 1:1 gegen Werder Bremen die Fußballerwaden hochlegten, da hatte Ermedin Demirovic noch eine Extraschicht zu schieben. Rund 800 Liter Gerstensaft galt es für den Mittelstürmer auf dem Wasen unter die Fans zu bringen, denn der 28-Jährige hatte ja Freibier versprochen für den Fall, dass er sich mit Bosnien für die WM in den USA qualifiziert. Und er hat Wort gehalten.